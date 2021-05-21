Врач назвала самые необходимые лекарства во время пандемии

Врач-терапевт Людмила Лапа перечислила лекарственные препараты, которые во время пандемии всегда должны быть в домашней аптечке. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Так, к числу необходимых лекарств в доме врач отнесла жарoпонижающие средства. Кроме того, в домашней аптечке всегда должны быть антибиотики, подчеркнула эксперт. При этом она посоветовала запастись наиболее безопасными представителями антибиотиков —макролидами.

Вместе с тем врач отметила важность хранения дома противовирусных препаратов, лекарств на основе лактобактерий и бифидобактерий, а также призванных укрепить иммунитет средств.

Однако эксперт указала на необходимость обращения к врачам в случае плохого самочувствия.

Ранее, 10 мая, председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев рассказал о необходимых препаратах в отпускной аптечке. Так, по его словам, в отпуск следует взять спазмолитик, который поможет при болях и спазмах, а также препарат от высокой температуры.