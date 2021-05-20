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Ремонт автовокзала стартовал в Орске

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В городе Орск (Оренбургская область) стартовал ремонт здания автовокзала. Главный вход перекрыт, попасть на территорию теперь можно только со стороны перрона, сообщает 20 мая «Урал56.Ру».

По данным издания, сетевые магазины уже освободили второй этаж здания. Небольшие точки остались на первом этаже, там же пока находятся кассы.

По словам рабочих, после реконструкции кассы, возможно, перенесут на второй этаж, а первый отдадут под аренду.

«Урал56.Ру» отмечает, что около вокзала планируется построить культурно-досуговый ярмарочный комплекс, стилизованный под древнерусскую крепость. Проект планировки разрешили подготовить ООО «Русские ярмарки». Когда именно начнется строительство, неизвестно.

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