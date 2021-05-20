Зеленский заявил о нежелании давать характеристику Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик сообщил в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу», — заявил Зеленский, отвечая на соответствующую просьбу журналистов.

Он подчеркнул, что в приоритете урегулирование конфликта в Донбассе.

«У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны», — заключил Зеленский.

Зеленский стал президентом Украины ровно два года назад. Одним из главных обещаний политика в ходе предвыборной кампании было закончить войну в Донбассе, пишет «Газета.ру».

В ходе пресс-конференции украинский лидер также сообщил о начале контактов с представителями Путина по вопросам организации встречи глав двух государств.

28 апреля Зеленский сообщил, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с Путиным. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.