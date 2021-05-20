Скончался кинооператор Кирилл Мошкович

Кинооператор, доцент кафедры Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Кирилл Мошкович скончался на 54-м году жизни.

«19 мая на 54-м году жизни скончался доцент кафедры режиссуры телевидения Кирилл Валентинович Мошкович <…> Скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и учениками Кирилла Валентиновича. Дата и место прощания будут объявлены позднее», — сказано в сообщении института в Facebook в четверг, 20 мая.

О причинах смерти кинооператора не сообщается.

Кирилл Мошкович является выпускником ВГИКа имени Герасимова 1995 года по специальности «кинооператор». Снял несколько десятков документальных, игровых фильмов, телесериалов. Также сотрудничал с иностранными киностудиями, снимал картины для каналов Японии, Германии и США.

В 2006 году был удостоен премии ТЭФИ за лучшую операторскую работу за съемки фильма «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская». С 2010 года сотрудничал с РГСИ.

Мошкович работал над сериалами «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», был оператором фильма «Гупешка». Также принимал участие в съемках сериалов «Яма», «Таинственная страсть», «Наследники».