Врач дал совет по зачатию ребенка после перенесенного COVID-19

Планировать зачатие ребенка мужчинам, перенесшим коронавирус, можно через три месяца после выздоровления. Такое мнение 20 мая высказал заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

Он добавил, что достоверных сведений о том, может ли инфекция вызвать бесплодие, — нет. Медик уточнил, что вакцинация против коронавируса никак не влияет на репродуктивную систему.

«Такие работы есть, но назвать их достоверными нельзя. Мы просто рекомендуем сегодня, если вопрос деторождения встает, то через три месяца после окончания заболевания начинать думать о деторождении», — цитирует слова медика ТАСС.

Ранее, 17 марта, Минздрав Бразилии посоветовал женщинам по мере возможности отложить беременность, чтобы избежать возможного риска заражения коронавирусом.

По словам секретаря министерства по вопросам первичной медико-санитарной помощи Рафаэля Камары, данная просьба связана с тем, что новые варианты коронавируса более агрессивно проявляются у беременных. Впрочем, он признал, что по данному вопросу не было ни международных, ни национальных исследований.

До этого, в январе 2021 года, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов Лейла Адамян рассказала, что беременные женщины, которые заболели COVID-19, обычно рожают детей без инфекции.

В ноябре 2020 года американские медики подчеркнули, что беременные женщины умирают от коронавирусной инфекции чаще других женщин-пациентов. Пояснялось, что повышенный риск смерти может быть связан с тем, что во время беременности происходит учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

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