Пушков оценил переговоры Лаврова и Блинкена

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил в четверг, 20 мая, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном следует рассматривать с учетом двух факторов.

«Первое. (Президенту США Джо. — Ред.) Байдену очень нужна встреча с (российским лидером Владимиром. — Ред.) Путиным, иначе претензии США на глобальное лидерство окажутся только претензиями», — уточнил сенатор в своем Telegram-канале.

Ко второму фактору Пушков отнес возможную озабоченность Соединенных Штатов относительно стратегического сближения России и Китая.

«И теперь попробуют создать иллюзию более мягкого подхода к России, слегка смягчив свою риторику. Но лед никуда не тронулся: реальных сдвигов со стороны США нет. Санкции — не будем о них забывать, превращая их в «новую норму», — США и не думают отменять. Но это не норма, а акт экономической и политической войны», — заключил российский сенатор.

Ранее в этот день Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с Блинкеном обсудил планы Вашингтона по развертыванию дополнительных сил в Польше. По словам главы внешнеполитического ведомства России, страна примет все возможные меры для обеспечения безопасности на фоне подобной деятельности со стороны США. Лавров также отметил, что Москва озабочена развертыванием иностранных сил на границе РФ с Норвегией.

В тот же день глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сообщил «Известиям», что атмосфера встречи Лаврова и Блинкена дает надежду на продолжение российско-американского диалога.

Блинкен перед переговорами отмечал, что США не заинтересованы в конфликте с Россией. При этом он заявил, что саммит лидеров стран может состояться в ближайшие недели.

Напомним, что 13 мая американский лидер предложил президенту России провести «в ближайшие месяцы» саммит. Затем ряд стран выразил готовность предоставить свою площадку для будущих переговоров. В настоящий момент конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

Месяцем ранее Байден ввел новые антироссийские санкции. Москва приняла зеркальные меры.