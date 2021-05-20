Более 10 млн рублей планируют направить на ремонт поликлиники в Липецке

В Липецке планируют провести капитальный ремонт в детской поликлинике № 5, расположенной в доме № 13 на улице Петра Смородина. Об этом сообщает городская администрация.

Реализация проекта разбита на два этапа. В первую очередь подрядчик обновит помещения второго этажа, а только затем приступит к ремонту кровли, замене инженерных коммуникаций и ремонту кабинетов на первом этаже, пишет GOROD48.

В общей сложности в порядок приведут 11 кабинетов, четыре туалета, подсобки, умывальную, тамбуры, коридор.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 10,27 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета. Завершить работы исполнитель должен будет до конца ноября 2021 года.

Детская поликлиника № 5 рассчитана на 600 посещений в смену. Прием осуществляют более 10 педиатров и 15 узких специалистов.