Группу вымогателей задержали в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек в возрасте 25, 35 и 46 лет, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемые по надуманном предлогу вымогали у потерпевшего 2 млн рублей. 18 мая их удалось задержать, пишет 56orb.ru.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).

Кроме того, выяснилось, что один из фигурантов дела причастен к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Следствие полагает, что 14 августа в Оренбурге он избил 35-летнего местного жителя. Потерпевший скончался 24 августа в больнице.

Сейчас следственная группа занимается сбором и закреплением доказательной базы. Расследование ведет отдел по Северному административному округу Оренбурга СУ СКР.