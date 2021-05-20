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Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
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Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой

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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) получили возможность оплачивать проезд при помощи банковской карты. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В ведомстве отметили, что на МЦД стартовал финальный этап тестирования оплаты проезда банковскими картами, который продлится до 7 июня. На многих турникетах появились стикеры с информацией о том, что они принимают оплату с карты. В ближайшее время такими станут турникеты по всем диаметрам, пишет агентство городских новостей «Москва».

Стоимость проезда в «Центральной зоне» составляет 46 рублей, «Пригороде» — 54 рубля, пишет РИАМО. Пересадка на МЦК и метро является бесплатной, но важно не забывать валидировать проездной на входе и выходе. В пресс-службе пояснили, что система не будет работать только в зоне МЦД — в дальнем пригороде.

Запуск сервиса оплаты проезда банковской картой на МЦД завершит внедрение этой технологии на всем общественном транспорте столицы. Оплата проезда по карте в МЦД — уникальная система, которая выберет самый выгодный тариф с учетом маршрута и времени поездки пассажира, пишет сайт 360tv.ru. Расплатиться удастся картами или смартфонами с Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и другими, пишет сайт kp.ru.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово–Лобня) составляет 52 км, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино–Подольск) — 80 км.

19 мая сообщалось, что работы по строительству станции «Щукинская» МЦД-2 завершены на 90%, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров. Благодаря новому железнодорожному вокзалу улучшится транспортное обслуживание порядка 170 тыс. жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

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