Кандидат на пост канцлера ФРГ Лашет заявил о поддержке СП-2

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет 20 мая в эфире телеканала WDR заявил о поддержке «Северного потока – 2» (СП-2).

Политик назвал проект правильным и поддержал его.

Как добавил вице-канцлер ФРГ Олаф Штольц, который тоже подключился к обсуждению данной темы, Германия поддерживает проект, но выступает за энергобезопасность Украины как страны-транзитера.

«Не поменялось ничего, мы рассматривали его как экономический проект», — объяснил он отношение к газопроводу. По его мнению, Вашингтон ошибочно считает, что Европа якобы становится энергозависимой от России в результате реализации проекта.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, его главы Маттиаса Варнига и работников. По словам дипломата, Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве проекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ США от санкций против оператора газопровода позитивным сигналом.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США.