Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Общество
Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
Армия
Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года
Мир
На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Мир
Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19

Кандидат на пост канцлера ФРГ Лашет заявил о поддержке СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет 20 мая в эфире телеканала WDR заявил о поддержке «Северного потока – 2» (СП-2).

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

Политик назвал проект правильным и поддержал его.

Как добавил вице-канцлер ФРГ Олаф Штольц, который тоже подключился к обсуждению данной темы, Германия поддерживает проект, но выступает за энергобезопасность Украины как страны-транзитера.

«Не поменялось ничего, мы рассматривали его как экономический проект», — объяснил он отношение к газопроводу. По его мнению, Вашингтон ошибочно считает, что Европа якобы становится энергозависимой от России в результате реализации проекта.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, его главы Маттиаса Варнига и работников. По словам дипломата, Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве проекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ США от санкций против оператора газопровода позитивным сигналом.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021