Посла Украины возмутил призыв депутата ФРГ заключить договор о дружбе с Россией

Посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возмутил призыв депутата Левой партии в бундестаге заключить новый договор о дружбе с Россией. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает Deutsche Welle.

«Украина возмущена призывом некоторых чиновников заключить договор о дружбе с РФ. В своем обращении представители Левой партии решили ограничиться упоминанием России как части СССР, забыв про Украину, Белоруссию и другие страны. Это унизительное превращение нашей общей истории в политический инструмент», — заявил Мельник.

В первую очередь этот призыв противоречит заявлениям ФРГ по поводу поддержки страны в вопросе территориальной целостности, отметил посол. Если соответствующее решение будет принято, то отношения между Киевом и Берлином окажутся под большим вопросом, заключил Мельник.

19 мая Мельник сообщил, что немецкий парламент отказался устанавливать в Берлине памятник погибшим в годы Второй мировой войны украинцам. По его словам, на Украине разочарованы тем, что бундестаг отклонил данную просьбу.

Посол Украины в ФРГ 7 февраля заявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «искажает» исторические факты и поддерживает Россию.

Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан. Мельник подчеркнул, что высказывания президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.