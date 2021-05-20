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Иномарка насмерть сбила рабочего во время погони в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в результате наезда легковой иномарки, пытавшейся скрыться от патруля ГИБДД, погиб дорожный рабочий. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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По данным ведомства, около 4 часов утра 20 мая экипаж ДПС заметил столкновение Volkswagen с грузовиком. Водитель легковушки попытался скрыться с места происшествия, после чего за машиной было организовано преследование, пишет портал «Наш город».

На улице Егоршинский подход Volkswagen сбил 22-летнего дорожного рабочего, который двигался по обочине. От полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия «скорой».

На трассе Екатеринбург–Тюмень, когда за иномаркой гнались уже четыре экипажа, полиция применила оружие, отметили в ГИБДД. Легковушке прострелили два задних колеса, водитель был вынужден остановиться.

За рулем оказался 22-летний мужчина со стажем вождения четыре года. Как выяснилось, он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз. Он рассказал, что управлял машиной без водительского удостоверения и хотел скрыться, чтобы избежать очередного привлечения к ответственности. Также в машине находились трое пассажиров, двое из них — несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет.

В отношении водителя составлено пять административных материалов. Установлено, что в момент происшествия он был трезв.

По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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