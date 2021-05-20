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Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года

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Первые поставки Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» состоятся в октябре-декабре 2021 года, сообщил «Интерфаксу» в четверг, 20 мая, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он уточнил, что в настоящее время обучение специалистов из Индии продолжается. Кроме того, он подчеркнул, что «все идет по графику».

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В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Отмечалось, что пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлрд рублей). Эту сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

В феврале 2020 года Россия начала производство С-400 для Индии.

В апреле 2021-го пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова рассказала, что Россия продолжает получать заявки от других государств на приобретение данного комплекса.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ее производством занимается крупнейший концерн российского оборонно-промышленного комплекса — ВКО «Алмаз-Антей».

Помимо Индии, контракты на поставки С-400 заключили Турция и Китай. При этом, в декабре 2020 года в Госдепе США признали российские С-400 в Турции угрозой для американских военных.

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