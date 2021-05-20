Умерла певица и феминистка Аликс Добкин

Американская певица и феминистка Аликс Добкин в возрасте 80 лет. Об этом в среду, 20 мая, сообщает издание Windy City Times.

Отмечается, что Добкин скончалась накануне на фоне осложнений, вызванных аневризмой мозга и инсультом.

Певица родилась в Нью-Йорке в 1940 году в еврейской политически активной семье, придерживавшейся левых взглядов. Ее музыкальный дебют состоялся в составе группы Lavender Jane в 1973 году, когда коллектив выпустил пластинку Lavender Jane Loves Women. Сама Добкин назвала альбом «первым альбомом от и для лесбиянок в мире».

Добкин играла с Бобом Диланом и часто выступала на фестивалях и мероприятиях, предназначенных только для женщин, пишет «Газета.ру». Также певица была активной феминисткой, боролась за права темнокожих и публиковала статьи в поддержку прав женщин.