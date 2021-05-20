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Собянин заявил об отсутствии взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве

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В Москве ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной, но взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в четверг, 20 мая, в интервью телеканалу «Россия 1».

«Что касается ситуации, она остается сложной, но не драматичной, небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — сказал Собянин.

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Также он призвал граждан, которые планируют свой отпуск, привиться, сообщает агентство городских новостей «Москва». «Если ты до этого не болел, у тебя нет антител — надо обязательно привиться. Не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем окружающих. Это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску», — подчеркнул Собянин.

Ранее в этот же день сообщалось, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 9232 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах.

За последние 24 часа в Москве подтвердили 3312 случаев COVID-19. С начала пандемии в столице выявили 1 148 508 пациентов с коронавирусом, 1 035 739 горожан выздоровели, 19 474 человека скончались, передает НСН.

Депздрав столицы ранее в этот день сообщил, что в Москве порядка 20% больничных коек находятся в резерве для заболевших COVID-19. При этом новые стационары открывать не планируется, передает RT.

14 мая стало известно о том, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают инфекцией. В этот же день столичный градоначальник сообщил, что у него сохраняются антитела к коронавирусу спустя почти год после прививки от COVID-19.

10 мая президент России Владимир Путин призвал граждан продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Глава государства отмечал, что вакцинацию уже прошли порядка 21,5 млн россиян, что является хорошим результатом.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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