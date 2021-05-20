Россия вошла в пятерку стран-лидеров по тестированию на COVID-19

Россия входит в первую пятерку государств по уровню тестирования на коронавирус, заявил в четверг, 20 мая, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

По словам специалиста, это важно, так как увеличение тестирований позволяет выявлять бессимптомные формы COVID-19 и быстро изолировать носителей болезни.

12 мая вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала «Известиям» о трех способах победы над коронавирусом. По ее словам, необходимо соблюдение ограничительных мер, тестирование на инфекцию и вакцинация.

10 мая президент России Владимир Путин призвал жителей страны продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться. По его оценке, ситуация с COVID-19 в стране стабильная.

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