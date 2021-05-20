В МИД РФ напомнили об ответственности Запада за захоронения времен ВОВ

Россия считает неконструктивными идеи переноса советских воинских захоронений за рубежом. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов на заседании российского оргкомитета «Победа».

«Видим существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории, отрицания освободительной миссии Красной армии в Европе. В данной связи полагаем контрпродуктивным обсуждение идей об организации их переноса в так называемые парки памяти», — уточнил Богданов.

Он напомнил, что Россия заключила соглашения с зарубежными странами о содержании захоронений советских воинов времен Второй мировой войны. Однако, по его словам, условия документа соблюдаются не во всех странах. Богданов отметил, что зарубежные партнеры часто уклоняются от своих обязательств по этим соглашениям.

«РФ имеет 15 двусторонних договоров в области содержания воинских захоронений и одно многостороннее соглашение, действующее на пространстве СНГ. При этом приходится констатировать, что в настоящее время мало кого из партнеров можно рассматривать в качестве ответственного контрагента. Многие из них под различного рода предлогами уклоняются от выполнения принятых на себя обязательств», — объяснил замглавы МИД РФ.

Кроме того, по словам Богданова, во внешнеполитическом ведомстве считают, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может стать одним из критериев для включения в список недружественных для России.

«Разработка конкретных мер реагирования на обозначенные низкопробные выходки зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета безопасности РФ. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран», — указал Богданов.

Замглавы МИД РФ уточнил, что к странам, которые попали в список недружественных для России, «применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством».

Правительство утвердило перечень недружественных России стран 14 мая. Туда попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

В Евросоюзе, в свою очередь, посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.

Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков 18 мая, список недружественных стран может расширяться.