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Венгрия отказалась от дополнительных закупок вакцины Pfizer

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Венгрия отказалась от дополнительных закупок вакцины от коронавируса Pfizer в рамках общеевропейского контракта, сообщает агентство Reuters в четверг, 20 мая.

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Ранее в четверг Еврокомиссия подписала новый, третий по счету, контракт с производителем Pfizer/BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцин в период с конца 2021 по 2023 года.

Предполагается, что он будет включать как уже разработанный препарат, так и адаптированные вакцины для новых вариантов коронавируса.

«Венгрия отказалась от сделки с Pfizer», — заявил агентству представитель ЕС.

Таким образом, Венгрия стала единственной страной ЕС, которая отказалась от вышеуказанного препарата.

Ранее, 25 апреля, правительство Венгрии опубликовало исследование, согласно которому российский препарат «Спутник V» имеет лучшие показатели безопасности и эффективности.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава МИД России Сергей Лавров обсудили использование «Спутника V» в Венгрии. В ходе телефонной беседы, инициированной венгерской стороной, они также говорили о совместных усилиях по противодействию пандемии коронавируса.

В январе Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение российской вакцины.

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