Маршрут с песком и шишками под ногами откроют в «Лосином острове»

В национальном парке «Лосиный остров» в первый день лета откроется новый маршрут «Босоногая тропа». Его протяженность превысит 3 км. На дорожках будут различные виды покрытия: песок, сосновая кора, морская галька, шишки, валуны и керамзит.

Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство экологии Московской области, пройтись по такой тропе будет интересно и полезно и детям, и взрослым.

Гостей ждут экскурсии, активные игры на свежем воздухе, мастер-классы, просмотр материалов фото- и видеоловушек.

13 мая столичное управление Роспотребнадзора сообщило о фиксации единичных случаев присасывания клещей при посещении парков и лесопарков на территории Москвы. Такие случаи зарегистрированы и в лесопарке «Лосиный остров».