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Эпидемиолог отверг возможность заражения коронавирусом от кошек

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 мая, выступая на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

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При этом он уточнил, что в России за полтора года описано два случая заболевания кошек COVID-19.

«Но кошки опасны только для кошек, то есть вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно», — сказал эксперт.

В конце апреля подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выпустил первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики COVID-19 у животных.

Сообщалось, что объем партии составляет 17 тыс. доз. Партия уже забронирована, в ближайшее время ее направят в ряд российских регионов.

Вакцину «Карнивак-Ков» зарегистрировали в России 31 марта. Она стала первым в стране и мире препаратом от COVID-19 для животных. Ее клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года. В них задействовали собак, кошек, песцов, норок, лис и других животных.

По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности, так как у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

В середине января в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. Вместе с этим, как отмечал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, научного доказательства передачи коронавируса от животных людям нет.

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