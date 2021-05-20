Выплаты и компенсации расширят для приморских врачей и санитаров

Депутаты законодательного собрания Приморского края одобрили изменения в краевой закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения».

Этот документ, разработанный по поручению главы региона, устанавливает единовременные выплаты для врачей дефицитных специальностей, которые устроились на работу в больницы и поликлиники Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского и Пожарского муниципальных районов.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на главу комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяну Косьяненко, при условии заключения бессрочного трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет претенденты на вакансии в амбулаторном звене или стационарах получат 1,4 млн рублей. В действующей редакции закона единовременные денежные выплаты предоставляются врачам-специалистам только амбулаторно-поликлинической службы и службы скорой помощи.

Также закон расширяет перечень получателей компенсации расходов за аренду жилья. Такое право предоставляется и младшему медицинскому персоналу в том числе. Максимальная сумма возмещения составляет 30 тыс. рублей в месяц для работающих во Владивостоке и 20 тыс. рублей — в других населенных пунктах Приморского края.