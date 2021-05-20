Власти Москвы не планируют штрафовать за отказ от диспансеризации

В Москве не планируют штрафовать жителей, которые отказываются от диспансеризации, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Ранее заммэра города Анастасия Ракова предположила, что человек, который систематически не занимается своим здоровьем, должен нести за это ответственность, в том числе финансовую.

В пресс-службе объяснили, что речь Раковой в целом была посвящена тому, что городские власти стимулируют горожан проверять состояние своего здоровья с помощью соответствующих рекламных кампаний и других акций, тем самым расширяя возможности диспансеризации.

Если же данные методы не приведут к изменению сознания граждан, Ракова предположила возможное обсуждение в будущем идеи «частичного софинансирования» расходов на лечение пациентов, чье запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача.

Тем не менее ни о каких планах введения штрафов заявлено не было, сообщили ТАСС в пресс-службе в четверг, 20 мая.

Ранее, 16 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 30 млн россиян прошли диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

В марте Минздрав России разработал проект, который предусматривает диспансеризацию раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Кроме того, ежегодный комплекс подобных мероприятий должны проходить россияне в возрасте от 40 лет.