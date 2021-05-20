Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
СБУ получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Козака
Экономика
Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за две недели
Спорт
Боксеры Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания
Общество
Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна
Общество
Путин указал на попытки пересмотра роли Красной Армии в победе над фашизмом
Общество
Три московских проекта получили награды German Innovation Award
Авто
Lada Granta оснастили опцией управления через смартфон
Мир
Зеленский назвал возможный отказ США от санкций против СП-2 поражением Байдена
Интернет
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Власти Москвы не планируют штрафовать за отказ от диспансеризации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве не планируют штрафовать жителей, которые отказываются от диспансеризации, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Всеобщий доступ: президент поручил сделать диспансеризацию реальной
Для обследования здоровья населения необходимо использовать мобильные медкомплексы, подчеркнул Владимир Путин

Ранее заммэра города Анастасия Ракова предположила, что человек, который систематически не занимается своим здоровьем, должен нести за это ответственность, в том числе финансовую.

В пресс-службе объяснили, что речь Раковой в целом была посвящена тому, что городские власти стимулируют горожан проверять состояние своего здоровья с помощью соответствующих рекламных кампаний и других акций, тем самым расширяя возможности диспансеризации.

Если же данные методы не приведут к изменению сознания граждан, Ракова предположила возможное обсуждение в будущем идеи «частичного софинансирования» расходов на лечение пациентов, чье запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача.

Тем не менее ни о каких планах введения штрафов заявлено не было, сообщили ТАСС в пресс-службе в четверг, 20 мая.

Ранее, 16 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 30 млн россиян прошли диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

В марте Минздрав России разработал проект, который предусматривает диспансеризацию раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Кроме того, ежегодный комплекс подобных мероприятий должны проходить россияне в возрасте от 40 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021