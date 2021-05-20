Минфин снял часть ограничений валютного контроля для несырьевых экспортеров

Минфин РФ снимает часть ограничений валютного контроля для несырьевых экспортеров. Их освободят от обязанности репатриировать на свои счета в уполномоченных банках экспортную выручку в иностранной валюте. Соответствующий законопроект 20 мая рассмотрели на заседании правительства РФ.

Отмечается, что положения законопроекта, разработанным Минфином по поручению президента России Владимира Путина, начнут действовать с 1 июля 2021 года.

«Принятие законопроекта будет способствовать снижению издержек российских несырьевых экспортеров и, как следствие, расширению объемов экспорта из России несырьевых товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности», — прокомментировал Министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, законопроект предполагает, что экспортеры смогут зачислять экспортную валютную выручку на свои зарубежные счета. Отмечается также, что резиденты должны будут предоставлять в ЦБ РФ информацию о получении ими денежных средств от нерезидента в соответствии с условиями внешнеторговых договоров.

Также ЦБ РФ составит перечень резидентов, которые будут обязаны предоставлять информацию по валютной выручке на основании критериев, согласованных с Минфином России и Минэкономразвития России.

Ранее, 28 февраля, директор Deloitte Legal Екатерина Портман сообщила, что с 28 февраля для российских экспортеров смягчаются требования валютного контроля.

Она отметила, что теперь получение страховой выплаты в любой валюте будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Также репатриация будет считаться исполненной, если Банк России выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

В перечень разрешенных валютных операций вошли уплата страховых премий и возмещений. Также экспортеры могут включить документы о факте порчи имущества для обоснования недополученной выручки.