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Порядка 90 человек скончались от «черной плесени» в Индии

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Около 90 человек скончались от «черной плесени» в индийском штате Махараштра. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил глава регионального Минздрава Раджеш Топе.

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Однако в нашей стране случаи заболевания смертоносным грибком на фоне коронавируса единичны

Он добавил, что в настоящее время число заболевших составляет 1,5 тыс. человек.

«В настоящее время в Махараштре 1,5 тыс. пациентов с микозом слизистых оболочек. Из них 850 активных случаев. Нам понадобится около 200 тыс. инъекций [противогрибкового средства амфотерицина В]», — приводит слова Топе издание India Today.

По словам министра, поставщики пообещали доставить препарат только после 31 мая, поэтому предстоящие дни будут критическими.

Ранее в четверг индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени» (мукормикоза), которое чаще всего поражает переболевших коронавирусом. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Как объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре объясняли, что концентрация спор «черной плесени» высока в Индии из-за климатических условий: высокой температуры и влажности. Сама по себе она обычно не вызывает заболевания, однако провоцирует аллергию; как инфекция она проявляется в единичных случаях, подчеркнули эксперты.

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