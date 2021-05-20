Лекарства для пациентов COVID-19 поступили в Алтайский край

Сразу 10 медицинских учреждений Алтайского края получили 1,6 тыс. упаковок лекарства для лечения среднетяжелых форм новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном минздраве.

Препарат «Артлегиа» входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Медики региона еще в конце 2020 года начали применять его при лечении пациентов. Поставку организовали в рамках благотворительной кампании производителя — группы компаний «Р-Фарм», передает altapress.ru.

10 мая президент РФ Владимир Путин призвал граждан продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Закупочная стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в России колеблется от 842 до 866,81 рубля. Самым дешевым препаратом является «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор».