Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский допустил причастность экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом украинский лидер заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

«Имеют ли отношение — сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть», — подчеркнул он.

По его словам, если обвиняемых в убийстве Шеремета осудили незаконно, то он будет говорить с главой МВД страны Арсеном Аваковым о его соответствии занимаемой должности.

«Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда. Но я знаю детально, что произошло... Доказательств стопроцентных пока нет, что они виновны или невиновны», — добавил Зеленский.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва в собственном автомобиле.

14 декабря 2019 года суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее под арест отправились еще двое фигурантов дела — Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. Их заподозрили в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

14 декабря 2019 года депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что, по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины во времена президентства Петра Порошенко.

В 2020 году следствие проверило нескольких сотрудников СБУ на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечалось, что речь шла не о «возможных» связях, а о «вполне конкретных» и «более чем дружеском общении».

В марте 2021 года подозреваемым в убийстве Шеремета продлили арест на два месяца. Они пробудут под стражей до 21 мая.