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Онлайн-конгресс «Оргздрав-2021» пройдет с 25 по 27 мая

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С 25 по 27 мая в формате онлайн пройдет IX международный онлайн-конгресс «Оргздрав-2021. Эффективное управление в здравоохранении» — главное событие года для руководителей здравоохранения, медицинского образования и науки. В этом году он объединит 10 тысяч участников, перед которыми выступят более 100 российских и зарубежных экспертов.

В рамках конгресса под эгидой Российской академии наук и при участии президента РАН А.М. Сергеева и вице-президента РАН В.П. Чехонина 27 мая пройдет Международный российско-американский научный симпозиум «Пандемии и эпидемии: выводы и координация будущего».

Главная тема конгресса — «Пандемия: перезагрузка российской и зарубежных систем здравоохранения». За время пандемии COVID-19 системы здравоохранения и медицинские работники всего мира столкнулись с беспрецедентно тяжелой нагрузкой. Для российского здравоохранения это был особенно нелегкий вызов. В отрасли накопились серьезные проблемы — дефицит кадров и недостаточное финансирование, но она выдержала удар ценой героизма медицинских работников, интенсивной работы ученых и руководителей здравоохранения всех уровней.

В условиях продолжающейся пандемии предстоит восстановить и пополнить кадровые ресурсы, внедрить систему всеобщего лекарственного обеспечения, создать эффективную систему управления, укрепить медицинское образование и науку.

Главным уроком пандемии стало то, что здравоохранение и медицинская наука — не просто расходные статьи бюджета, а основа безопасности и устойчивого развития любого государства.

Первый день конгресса посвящен «перезагрузке» системы здравоохранения в России и мире, обеспечению устойчивого развития здравоохранения России и мира, решению демографических проблем, сохранению здоровья российских мужчин и женщин.

Второй день — работе медицинских организаций: управлению качеством и безопасностью медпомощи, внедрению клинических рекомендаций в экстренных ситуациях, особенностям перехода в электронное измерение, использованию СППВР, лучшим практикам в здравоохранении.

Третий день — «Наука на службе здравоохранения» — симпозиум под эгидой РАН посвящен вопросам диагностики, лечения и вакцинации против COVID-19, социально-экономическим, демографическим и психологическим последствиям пандемии.

Среди докладчиков — лидеры отрасли здравоохранения, академики РАН, ученые, руководители профессиональных обществ и медицинских организаций. Подтверждено участие международных спикеров из Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, США, Франции.

Докладчики будут выступать в прямом эфире. Дискуссионный формат сессий позволит зрителям задавать вопросы в чатах, принимать участие в опросах и голосованиях, обсуждать результаты. На странице трансляции в режиме реального времени будут публиковаться главные цитаты докладчиков. По итогам конгресса будет сформирован Проект решений.

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