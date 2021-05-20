Военные Польши прокомментировали сообщения о захвате самолета

Самолет военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих учений. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы оперативного командования польских ВС Адриану Волыньскую.

«Это происходит в рамках проходящих 17–21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе указанного эпизода учений отрабатывалось противодействие террористическим актам.

Ранее в этот же день мониторинговый портал OpenSky Alerts сообщил, что самолет Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате, пишет Газета.ru. Уточняется, что пилот лайнера передал диспетчеру соответствующий код 7500, означающий захват.

Согласно карте портала, отражающей перемещения воздушных судов, самолет пролетал над Польшей, недалеко от границы с Чехией.