СБУ получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Козака

Служба безопасности Украины (СБУ) получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Тараса Козака, который обвиняется в госизмене. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте ведомства.

«По ходатайству следователя СБУ, согласованному генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство объявило Козака в розыск.

Ранее, 11 мая, депутату Верховной рады Виктору Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса страны, в частности, о госизмене. Отмечалось, что правоохранительные органы Украины подозревают главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука в якобы передаче секретных данных в 2020 году о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутату Верховной рады Козаку, который на тот момент находился в России.

Спустя два дня Медведчук был отправлен под домашний арест сроком до 9 июля. Сам глава политсовета партии после заседания суда указал на политическую мотивированность вынесенного решения. 18 мая адвокаты Медведчука обжаловали решение суда в Киеве об избрании своему подзащитному меры пресечения.

При этом, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский назвал меры против Медведчука защитой госбезопасности. По словам украинского лидера, глава политсовета партии «был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество, для того чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».