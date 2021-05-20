Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за гроз

В Татарстане в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися грозами.

Согласно прогнозам, с вечера 20 мая до вечера 21 мая на территории республики ожидаются дожди с грозами. Также синоптики ожидают выпадение града. Скорость ветра вырастет до 15–20 м/с, местами возможны порывы до 24 м/с. Об этом сообщает InKazan.ru.

В ночные часы температура воздуха опустится до +12...+17 градусов. 21 мая ожидается потепление до +22...+27 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на лето для Москвы. В первой половине июня в столице будет относительно нежарко. К нормальным показателям температура придет к середине месяца.