Шквалы и грозы с градом принесет циклон в Приамурье

В Амурской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным Амурского гидрометцентра, 22 мая из-за активного юго-западного циклона пройдут дожди, местами сильные, с грозами. При этом дневные температуры в центральных и южных районах повысятся до +32 градусов.

23 мая произойдет смещение фронтальной системы. По этой причине в большинстве районов области пройдут дожди и ливни. Велика вероятность шквалов и выпадения града. При порывах скорость ветра будет достигать 23 м/с. С затоком холодной воздушной массы температурный фон понизится на 10–15 градусов, пишет Амурская служба новостей.

19 мая сообщалось, что в Астрахани бушует песчаная буря. Из-за сильного ветра кирпичная балконная кладка упала с высоты 9–10-го этажа на проходившего мимо мужчину.