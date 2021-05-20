Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
СБУ получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Козака
Экономика
Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за две недели
Спорт
Боксеры Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания
Общество
Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна
Общество
Путин указал на попытки пересмотра роли Красной Армии в победе над фашизмом
Общество
Три московских проекта получили награды German Innovation Award
Авто
Lada Granta оснастили опцией управления через смартфон
Мир
Зеленский назвал возможный отказ США от санкций против СП-2 поражением Байдена
Интернет
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Меркель заявила о неспособности Европы решить все конфликты в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа не может решить все конфликты в мире, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в четверг, 20 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель на Международном европейском форуме, организованном телеканалом WDR.

Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину
Россия готова стать площадкой для переговоров сторон ближневосточного конфликта, а члены ЕС не могут прийти к общей позиции

«Европа не может решить все конфликты, а ближневосточный конфликт один из самых сложных, в мире разом <…> У Израиля есть право на оборону <…> С другой стороны, мы хотим сделать вклад в поиск дипломатического решения для долгосрочной нормализации ситуации», — сказала она.

Как отметила немецкий лидер, решение ситуации необходимо искать совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании. По словам канцлера ФРГ, «должны быть непрямые контакты с движением ХАМАС», которые поддерживает, в частности Египет.

Меркель добавила, что Евросоюз «взял на себя больше ответственности в Африке». Также она напомнила о роли Европы в урегулировании конфликта в Ливии. По мнению канцлера ФРГ, «процесс под эгидой ООН стал более успешным».

«Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс», — добавила она.

Ранее, 18 мая, главы МИД 26 стран Евросоюза призвали Палестину и Израиль к прекращению огня. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз будет работать с США и «квартетом» над урегулированием палестино-израильского конфликта.

В свою очередь член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани заявил о том, что страна поддерживает инициативу Москвы о создании «ближневосточного квартета» с расширенным составом участников.

Расширенный формат участников предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия). Соответствующее предложение поступило от российского МИДа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021