Меркель заявила о неспособности Европы решить все конфликты в мире

Европа не может решить все конфликты в мире, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в четверг, 20 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель на Международном европейском форуме, организованном телеканалом WDR.

«Европа не может решить все конфликты, а ближневосточный конфликт один из самых сложных, в мире разом <…> У Израиля есть право на оборону <…> С другой стороны, мы хотим сделать вклад в поиск дипломатического решения для долгосрочной нормализации ситуации», — сказала она.

Как отметила немецкий лидер, решение ситуации необходимо искать совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании. По словам канцлера ФРГ, «должны быть непрямые контакты с движением ХАМАС», которые поддерживает, в частности Египет.

Меркель добавила, что Евросоюз «взял на себя больше ответственности в Африке». Также она напомнила о роли Европы в урегулировании конфликта в Ливии. По мнению канцлера ФРГ, «процесс под эгидой ООН стал более успешным».

«Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс», — добавила она.

Ранее, 18 мая, главы МИД 26 стран Евросоюза призвали Палестину и Израиль к прекращению огня. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз будет работать с США и «квартетом» над урегулированием палестино-израильского конфликта.

В свою очередь член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани заявил о том, что страна поддерживает инициативу Москвы о создании «ближневосточного квартета» с расширенным составом участников.

Расширенный формат участников предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия). Соответствующее предложение поступило от российского МИДа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.