Индийский диетолог рассказала о пользе стручковой фасоли

Диетолог Пуджа Махиджа из Индии рассказала о полезных свойствах стручковой фасоли, передает издание NDTV.

По словам специалиста, стручковая фасоль является «универсальным овощем», поскольку ее можно готовить и в индийском духе, и по-китайски, и по-европейски. Этот овощ богат каротиноидами, витамином C, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием.

Диетолог отметила, что в фасоли также содержится большое количество антиоксидантов. Также стручковая фасоль может оказывать противовоспалительное действие и положительно влиять на здоровье сердца и костей, пишет телеканал «Звезда».

17 мая российский врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о важных аспектах полезного завтрака. По ее словам, первый прием пищи лучше всего обогатить блюдами из углеводов, которые являются важным источником энергии. Также специалист советует не пренебрегать продуктами с содержанием большого количества белков, так как их недостаток в утреннем приеме пищи может привести к недобору суточной нормы этого вещества.