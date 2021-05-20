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Ковальчук провел открытый урок в ходе марафона «Новое знание»

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук провел в четверг, 20 мая, открытый урок в ходе марафона «Новое знание». Первой темой урока стало развитие технологий, которые позволят сохранить природные ресурсы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я решил рассказать о том новом, что сегодня является главным вызовом и главным ответом, на то, что происходит. Реальный антагонизм между технологиями и природой. Выход есть один: жить как сегодня в этом техническом укладе — это война за ресурсы, а второй выход — создать природоподобную техносферу», — отметил Ковальчук.

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Главная цель марафона, который стартовал в четверг по всей России, заключается в предоставлении учащимся как можно больше информации. Так, некоторые уроки у российских школьников в ближайшие дни будут вести министры и главы ведущих компаний.

«В сегодняшнем мире, когда всё меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям, возможность выбора принципиально важна. От этого зависит успешность страны в целом, поэтому президент [России Владимир Путин] в своем послании поставил такую задачу. Надо резко расширить работу общества знания, чтобы бы доступ к современной информации, к знанию о том, что происходит в современных технологиях, производстве и экономике, чтобы знания были доступны каждому молодому человеку в нашей стране» — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее в этот день Кириенко дал старт марафону «Новое Знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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