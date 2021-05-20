Lada Granta оснастили опцией управления через смартфон

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о старте приема заказов на автомобили семейства Lada Granta, оборудованные телематической системой Lada Connect. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что с помощью Lada Connect автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями. Это, например, открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля.

Новая телематическая система Lada Connect предлагается как опция для различных комплектаций по цене от 12 тыс. рублей, включая три года обслуживания.

18 мая сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи автомобилей семейства Lada Granta с новым двигателем мощностью 90 л.с. Этот агрегат пришел на смену мотору 1,6 л (87 л.с.) и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова.