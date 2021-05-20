Власти Волгограда выделят 2,2 млн рублей на содержание кладбищ

Департамент городского хозяйства в Волгограде объявил аукцион на обслуживание муниципальных кладбищ. Максимальная стоимость контракта на 2021 год составит 2,2 млн рублей.

Согласно закупочной документации, договор будет заключен на срок с 1 июля по 31 декабря. Выбранный подрядчик будет следить за состоянием 18 кладбищ на территории Волгограда. Исполнитель контракта займется уборкой кладбищ, вывозом мусора, а также уходом за братскими могилами и другими работами. В летний период времени потребуется подвоз воды для полива растений. Зимой контракт предусматривает уборку аллей от снега. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Торги состоятся 17 июня. Победителем торгов станет компания, предложившая минимальную стоимость своих работ и обладающая наибольшим опытом работы. Также будет учитываться наличие собственного автопарка у компании.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ищут подрядчика для проведения инвентаризации кладбищ. На основании проведенных работ будет создана электронная база захоронений с данными с надгробий и географической привязкой.