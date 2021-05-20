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Фурсенко объяснил свои слова о «главной ошибке советской школы»

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Правильно использовать знания, полученные от других людей, — не менее достойно, чем создавать их самому, сказал в четверг, 20 мая, помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко, комментируя свои слова о «главной ошибке советской школы».

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В ходе онлайн-марафона «Новое знание» один из участников попросил Фурсенко прокомментировать сказанные им в конце 2000-х годов слова о том, что главной ошибкой советской школы является то, что «она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя».

«Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жизни», — подчеркнул он.

Помощник главы российского государства пояснил, что речь шла о том, что в советское время считалось, что человек состоялся, когда он стал выдающимся, например, конструктором, то есть творцом. Кроме того, в СССР также принято было думать, что если человек использует знания, добытые другими людьми, то он не состоялся, не добился выдающегося результата.

«И я сказал, что это абсолютно неправильно <…> Но поскольку длинные цитаты — это плохо, из нее сделали короткую цитату, которую время от времени мне рассказывают», — уточнил он.

По мнению Фурсенко, опираться на полученные кем-то знания — не менее достойное дело, чем придумывать что-либо самому. Например, конструкторов самолетов — единицы, а тех, кто собирает такую технику и тех, кто ее эксплуатирует «на высоком уровне, сохраняя безопасность», — сотни тысяч.

«И нельзя создавать образование, которое бы создавало ощущение, что люди, которые занимаются вот этим очень важным делом, что они неудачники. Каждый делает свое дело, и каждый на своем месте очень важен и очень нужен», — подчеркнул помощник президента.

27 апреля сообщалось, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 91-ю строчку в рейтинге Round University Ranking (RUR), который определяет лучшие университеты мира. Таким образом, вуз вырос на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

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