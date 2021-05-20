Урожайность риса на треть выросла в Ростовской области

За шесть лет в Ростовской области на треть выросла урожайность риса. На поддержку отрасли власти выделят 137 млн рублей в 2021 году.

По данным областного правительства, за последний год урожайность риса составила 60 ц с 1 га. Рисоводством занимаются 12 хозяйств, сообщает RostovGazeta. Общая площадь посадок превышает 14 тыс. га.

Власти отмечают, что для выращивания риса требуется высокое потребление воды. В условиях маловодности последних лет экономичное и эффективное использование воды стало главной задачей отрасли.

Климатологи в Финляндии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к снижению урожайности в 30% крупнейших аграрных регионов Земли. Часть земель станет непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур.