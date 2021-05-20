Боксеры Кудряшов и Романов показали подготовку к поединку

Российские спортсмены Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов провели открытую тренировку, в ходе которой продемонстрировали свои навыки и планы на предстоящий в пятницу боксерский поединок. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Удары Кудряшова во время тренировки оказались такой силы, что не было слышно звучащую фоном музыку. Его соперник Евгений Романов за два дня до боя находится на «энергосберегающем режиме», в его подготовке — скакалка и плавные движения, отмечает телеканал.

Романов отметил, что демонстрирует на тренировке не более 3% от возможностей.

«Сто процентов будет бойня!» — предупредил спортсмен, говоря о предстоящем бое.

Кудряшов в это время демонстративно стоит спиной. Он — бывший обладатель чемпионских поясов сразу в двух ассоциациях. Двадцать четыре победы, из которых все, кроме одной, — нокаутом.

Романов — действующий чемпион мира по версии WBO Global. Из 15 побед на ринге 11 боев он завершил нокаутом.

19 мая Кудряшов пообещал Романову дебютный проигрыш. По его словам, Романов — хороший боксер, но цель самого Кудряшова состоит в будущей победе.

В этот же день боксеры провели открытую тренировку перед поединком на турнире GAZFIGHT. Они пообещали, что поединок будет зрелищным.

Бой спортсменов пройдет рамках боксерского турнира, организованного промоушеном рэпера Басты. Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Боксеры сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.