Трехлетний ребенок выпал из окна в Сыктывкаре

Трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна в Сыктывкаре. Мальчик находился под присмотром няни.

По данным правоохранительных органов, женщина уложила ребенка спать и ушла в другую комнату. В этот момент окно в спальне было открыто. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна. При падении с высоты второго этажа малыш получил травмы.

Упавшего мальчика обнаружил прохожий. Когда очевидцы заносили ребенка в подъезд, няня обнаружила пропажу ребенка из квартиры. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии.

14 мая сообщалось о гибели семилетней девочки при падении из окна в Ульяновске. Она упала с высоты девятого этажа. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.