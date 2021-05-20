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Трех рязанцев будут судить за организацию игрового клуба

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В Рязани передано в суд уголовное дело по факту организации клуба для азартных игр. Обвинение предъявлено трем местным жителям.

По данным следствия, в июле 2020 года 46-летний мужчина арендовал помещение в Заводском проезде и завез туда мебель и аксессуары для карточных игр. Кроме того, мужчина нанял персонал для работы заведения. Войти в клуб могли только определенные лица. Вход в помещение оборудовали домофоном и запорным устройством, пишет 62INFO.ru.

Заведение работало до конца октября 2020 года. Работу клуба остановили полицейские.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного предпринимательства. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге уголовное дело по факту организации подпольного казино возбуждено в отношении пяти местных жителей. Суммарный доход подозреваемых составил не менее 480 млн рублей.

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