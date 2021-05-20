Троллей на водохранилищем в Воронеже откроют в июле

Троллей над воронежским водохранилищем запустят этим летом, рассказал руководитель проекта Сергей Слабунов. Протяженность маршрута с перепадом высоты в 30 м составит около 410 м.

По его словам, уже «изготовлены все ключевые элементы троллея». «Завершаем объемные проектировочные работы, и уже начата фаза строительства, получены все необходимые разрешительные документы. Это заняло чуть больше времени, чем мы рассчитывали. Отсутствие гранта объективно не является причиной задержки. Рассчитываем на запуск в июле», — поделился руководитель проекта.

Как отмечает ИА «Абирег», натянутый между двумя опорами стальной канат будет соединять крышу видового ресторана «1586» и прогулочную зону Чернавской дамбы.

Ветхий квартал в Коминтерновском районе Воронежа будет реконструирован. До 8 июня в городе продлятся общественные обсуждения проекта застройки. Речь идет о территории площадью почти 46 га в границах Московского проспекта, улиц Шишкова, Беговой и Хользунова. На текущий момент в квартале располагаются двух- и трехэтажные дома, а также сооружения коммунально-бытового типа. В рамках проекта планировки предполагается строительство многоквартирного трехсекционного дома на 17–19 этажей и трех односекционных домов высотой 17–25 этажей.