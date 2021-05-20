Стало известно о состоянии пострадавшего при пыльной буре под Астраханью ребенка

Девочка, которая пострадала при падении дерева во время пыльной бури в Астраханской области в среду, 19 мая, находится в реанимации. Об этом в четверг, 20 мая, ТАСС сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По словам врачей, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Накануне на девочку упало дерево, ее доставили в больницу, пишет RT. Второй пострадавший, на которого из-за пыльной бури обрушилась часть кирпичной кладки здания, находится в состоянии средней степени тяжести и не нуждается в оперативном лечении.

Пыльная буря, которая накрыла Астраханскую область накануне, а также штормовой ветер с порывами до 20 м/с, стали причиной ряда ЧП в регионе. В том числе без электричества остались порядка 4 тыс. человек. Скорость ветра в некоторых районах города превышала 70 км/ч. Порывы были настолько сильны, что ломали деревья и валили рекламные щиты, пишет телеканал «Звезда».

19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что пыльные бури в Астрахани, Дагестане и Калмыкии утихнут к выходным. Она отметила, что поднятию частиц пыли в воздух способствует низкая влажность, а дождей в указанных регионах было мало.

В управлении МЧС по региону предупреждают жителей области о возможных ЧП, среди которых повалы деревьев и обрыв электропроводов, пишет НСН.