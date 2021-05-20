Песков рассказал о темпах реализации проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 20 мая рассказал о ходе реализации строительства газопровода «Северный поток —2».

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась, мы и наши международные партнеры убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран, это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а главное - его скорейшее завершение, отвечает интересам нашей страны, а также стран участников этого проекта», — сказал представитель Кремля.

По его словам, со стороны России не раз сообщалось о намерении завершить данный проект как можно быстрее.

В отношении решений США по «Северному потоку» Песков добавил, что «это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать».

В ходе встречи главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, последний заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом он указал, что Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

В начале мая посол России в ФРГ Сергей Нечаев допустил, что «Северный поток – 2» будет построен еще до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

18 мая глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, решится в течение года. За день до этого, консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что до завершения строительства осталось провести еще 80 км газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.