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Автомобили УАЗ стали доступны для аренды по подписке

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Ульяновский автозавод запускает собственную программу подписки на автомобили. В долгосрочную аренду можно взять автомобили «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и линейки СГР на срок от 1 года до 5 лет без первоначального взноса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 мая в редакцию «Известий».

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Отмечается, что подписка упраздняет необходимость самостоятельных уплаты транспортного налога, осуществления планового и внепланового ремонтов, оформления полисов обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности, а также каско без франшиз и ограничений по количеству допущенных к управлению водителей.

В частности, внедорожник «Патриот» в базовой комплектации с механической коробкой передач обойдется примерно в 45 тыс. рублей в месяц при аренде машины на год (данные конфигуратора на сайте uaz.ru).

В настоящее время подписку можно оформить в 39 российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Владивосток, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Казань.

18 марта сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод планирует в ближайшее время начать продажи битопливной версии внедорожника «УАЗ Патриот».

Внедорожник «УАЗ Патриот» с приставкой CNG (Compressed Natural Gas) работает как на бензине, так и на сжатом природном газе. Автомобиль оснащается двигателем ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) объемом 2,7 л. Мощность двигателя снижена с 150 до 128 л. с.

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