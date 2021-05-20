Global Talents Digital объявляет о старте приема заявок дизайнеров в новый эковыпуск

Национальная палата моды открывает прием заявок дизайнеров со всего мира на участие в международном гибридном fashion-событии Global Talents Digital. Третий выпуск Global Talents Digital посвящен теме sustainability (устойчивое развитие). В проект приглашаются дизайнеры виртуальной и реальной одежды, обуви и аксессуаров, которые работают в одном или нескольких направлениях, таких как upcycling, recycling, ethical fashion, slow fashion и zero waste. Global Talents Digital пройдет в конце июля в phygital-формате. Заявки принимаются до 30 июня 2021 года на сайте.

Предыдущий выпуск Global Talents Digital в сентябре посмотрели более 7 млн раз. 103 участника из 34 стран и территорий объединились и раскрыли для зрителей тему sustainability. Коллекции дизайнеров, работы художников, виртуальных моделей в сотрудничестве с НКО и технологическими стартапами смотрели в 1519 городах по всему миру. Трансляции мероприятия велись на сайтах 100 международных СМИ, а также на площадках социальных сетей. Крупнейшие локальные Недели моды и НКО поддерживали sustainable-таланты со всего мира. Показы и презентации Global Talents Digital освещались по всему миру: от Vogue Италия и Forbes США до Vogue Россия и «Коммерсантъ». Всего вышло больше тысячи публикаций.

«Команда Национальной палаты моды продолжит работу над sustainable-событием в Москве, сохранится международный масштаб проекта. Мы приглашаем дизайнеров, работающих в области устойчивой моды, подавать заявки, чтобы поделиться с миром актуальными sustainable-практиками. Global Talents Digital – долгосрочная инициатива, цель которой не осудить, а рассказать, как использовать миллиарды «вещей на выброс», как научиться осознанно покупать и как продвинуть философию устойчивой моды за пределы профессиональной экоповестки. Проект – место творческих экспериментов и коллабораций, поэтому мы приглашаем к участию НКО, художников и блогеров – тех, кому близки идеи устойчивого развития», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Подать заявку на участие могут дизайнеры, возраст бренда которых не более 5 лет; дизайнер или бренд должен показать коллекцию, которая не была ранее представлена вниманию зрителей и медиа; дизайнер или бренд должен подготовить видеопрезентацию коллекции или представить ее в формате стрима, после подтверждения участия в Global Talents Digital. По желанию в презентации могут быть использованы элементы AR/VR. Финальный выбор участников будет осуществлен международным экспертным советом Global Talents Digital.