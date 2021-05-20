Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заявил о начале контактов по встрече с Путиным
Общество
Москалькова поддержала идею ФСИН о рабочих местах для заключенных
Наука
В России начались исследования препарата для лечения рака предстательной железы
Мир
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Авто
Ford представила новый электромобиль с запасом хода 370 км
Общество
В России за сутки зарегистрировали 9232 новых случая COVID-19
Происшествия
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Мир
В Австралии выявили новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca
Общество
Почти 90% российского мороженого признали некачественным

Global Talents Digital объявляет о старте приема заявок дизайнеров в новый эковыпуск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная палата моды открывает прием заявок дизайнеров со всего мира на участие в международном гибридном fashion-событии Global Talents Digital. Третий выпуск Global Talents Digital посвящен теме sustainability (устойчивое развитие). В проект приглашаются дизайнеры виртуальной и реальной одежды, обуви и аксессуаров, которые работают в одном или нескольких направлениях, таких как upcycling, recycling, ethical fashion, slow fashion и zero waste. Global Talents Digital пройдет в конце июля в phygital-формате. Заявки принимаются до 30 июня 2021 года на сайте.

Предыдущий выпуск Global Talents Digital в сентябре посмотрели более 7 млн раз. 103 участника из 34 стран и территорий объединились и раскрыли для зрителей тему sustainability. Коллекции дизайнеров, работы художников, виртуальных моделей в сотрудничестве с НКО и технологическими стартапами смотрели в 1519 городах по всему миру. Трансляции мероприятия велись на сайтах 100 международных СМИ, а также на площадках социальных сетей. Крупнейшие локальные Недели моды и НКО поддерживали sustainable-таланты со всего мира. Показы и презентации Global Talents Digital освещались по всему миру: от Vogue Италия и Forbes США до Vogue Россия и «Коммерсантъ». Всего вышло больше тысячи публикаций.

«Команда Национальной палаты моды продолжит работу над sustainable-событием в Москве, сохранится международный масштаб проекта. Мы приглашаем дизайнеров, работающих в области устойчивой моды, подавать заявки, чтобы поделиться с миром актуальными sustainable-практиками. Global Talents Digital – долгосрочная инициатива, цель которой не осудить, а рассказать, как использовать миллиарды «вещей на выброс», как научиться осознанно покупать и как продвинуть философию устойчивой моды за пределы профессиональной экоповестки. Проект – место творческих экспериментов и коллабораций, поэтому мы приглашаем к участию НКО, художников и блогеров – тех, кому близки идеи устойчивого развития», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Подать заявку на участие могут дизайнеры, возраст бренда которых не более 5 лет; дизайнер или бренд должен показать коллекцию, которая не была ранее представлена вниманию зрителей и медиа; дизайнер или бренд должен подготовить видеопрезентацию коллекции или представить ее в формате стрима, после подтверждения участия в Global Talents Digital. По желанию в презентации могут быть использованы элементы AR/VR. Финальный выбор участников будет осуществлен международным экспертным советом Global Talents Digital.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021