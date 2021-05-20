В МИДе заявили о неоправданных надеждах на улучшение отношений с Киевом

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что надежды на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом к власти президента Владимира Зеленского не оправдались.

«К сожалению, [надежды] не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при [экс-президенте Петре] Порошенко. Весьма сожалеем этому факту», — сказал Руденко журналистам в кулуарах Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что обострение ситуации в Донбассе говорит о том, что Киев оставляет на столе вариант силового решения вопроса, отмечает «РИА Новости».

Ранее в этот же день Зеленский заявил о начале контактов с представителями российского лидера Владимира Путина на тему встречи глав двух государств. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что переговоры действительно ведутся.

20 апреля украинский лидер предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. Зеленский уточнил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность. На сегодняшний день неизвестно, когда и где состоится встреча двух лидеров государств.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.