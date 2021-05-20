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В Москве отреагировали на возможную переброску войск США в страны Средней Азии

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в четверг, 20 мая, о способности государств Центральноазиатского региона в самостоятельном обеспечении собственной безопасности без армии США на их территории.

«Мне кажется, что центральноазиатские государства могут сами обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории», — сказал он на полях конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Ранее, 10 мая, газета Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты могут перебросить войска из Афганистана, в том числе в соседние республики Средней Азии. Оптимальным вариантом для подобной задачи были названы территории Узбекистана и Таджикистана. При этом источники издания отметили «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая, которое создает трудности для достижения этой цели.

Издание уточняло, что Пентагону требуются базы для военнослужащих, артиллерии, БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и бомбардировщиков для сдерживания боевиков в Афганистане. В СМИ напомнили, что США располагали двумя базами в регионе — в Узбекистане и Киргизии. Обе использовались для ведения операций в Афганистане.

10 мая в пресс-службе минобороны Узбекистана сообщили, что оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает возможности размещения в стране военных баз других государств. Там подчеркнули, что данный принцип заложен в Конституции и концепции внешней политики страны от 2021 года.

В настоящий момент США осуществляют вывод своих войск из Афганистана. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило 18 мая о завершении от 13 до 20% всего процесса вывода. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.

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