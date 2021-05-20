Водоемы в Рязанской области обследуют перед началом купального сезона

Специалисты обследуют водоемы в Рязанской области перед началом купального сезона. Подготовка к лету в регионе ведется в штатном режиме.

По словам начальника главного управления по взаимодействию с федеральными территориальным органами Рязанской области Александра Сурина, проверки проводятся на водоемах, где будут открыты места отдыха. После мониторинга на пляжах разместят оборудование спасательных зон. Также к сезону ведется подготовка сотрудников, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 20 мая открываются восемь зон отдыха и три зоны для купания. Таким образом, в регионе официально стартует купальный сезон. Купание разрешено на озерах Верхнее Кривое и Липовое, а также на пруду Лесном возле ТЭЦ-2.