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В Кремле прокомментировали отказ США от санкций против оператора «СП-2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток – 2».

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«Безусловно, это позитивный сигнал, факт разговора, причем который, как сказал [министр иностранных дел Сергей] Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки», — отметил представитель Кремля, комментируя состоявшуюся встречу Блинкена и Лаврова.

При этом Песков указал, что восстановление отношений РФ и США будет непростым процессом, так как проблем скопилось довольно много. Однако состоявшиеся накануне переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в анализе, который проводится в Москве по вопросу встречи двух президентов.

Встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Министр иностранных дел России охарактеризовал свои первые очные переговоры с Блинкеном как конструктивные. Он выразил надежду, что в скором времени лидеры России и Соединенных Штатов определят дальнейшее направление по исправлению нездоровой ситуации в двусторонних отношениях между странами.

Также в ходе встречи Лавров подчеркнул, что без обеспечения нормальных условий для работы дипломатов будет фактически подорвано само значение дипломатии, которое, по его словам, «заключается в наведении и поддержании мостов и диалога».

В ходе встречи среди прочего Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом он указал, что Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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